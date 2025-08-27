Tarlaya Gitmek İçin Yola Çıktı, Traktörün Altında Kaldı

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, tarlasına gitmek için yola çıkan 70 yaşındaki Mehmet Çayaksu, devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Tarlaya Gitmek İçin Yola Çıktı, Traktörün Altında Kaldı
Kaza, sabah saatlerinde Serik’e bağlı Kırbaş Mahallesi Hatıplar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki Mehmet Çayaksu, 07 YAL 61 plakalı traktörüyle tarlasına gitmek için yola çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini kaybeden Çayaksu’nun kullandığı traktör devrildi. Talihsiz sürücü, aracın altında sıkıştı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, vatandaşların da yardımıyla traktörün altından çıkarılan Mehmet Çayaksu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZESİ HASTANEYE KALDIRILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Çayaksu’nun cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

