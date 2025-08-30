Miami'deki Evinde Ölü Bulunmuştu... Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar: Nedeni Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk iş dünyasının tanınmış isimlerinden Hasan Akçakayalıoğlu ve eşi Zeynep Akçakayalıoğlu’nun kızı Defne Akçakayalıoğlu, 19 yaşında hayatını kaybetti. Genç kız, Miami’deki evinde yaşamını yitirdi.

UYKU İLACI MI ÖLDÜRDÜ?

Royal Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ve Ekspo Faktoring’in kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Akçakayalıoğlu ile eşi Hakan Akçakayalıoğlu’nun kızı Defne Akçakayalıoğlu’nun vefatının nedeni de belli oldu. Defne’nin belinde iki yıldır golf oynarken oluşan stres kırığı nedeniyle güçlü ilaçlar kullandığı, olay gecesi ise bu ilaçlara ek olarak uyku hapı aldığı öğrenildi.

Defne Akçakayalıoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu

AMELİYATI ERTELEMİŞ

Sabah yazarı Bülent Cankurt, sDefne’nin ölümüne ilişkin şu detayları paylaştı: “Herkes Defne'nin sır ölümünü merak ediyordu, sebebini öğrendim. Defne'nin, iki yıldır, golf oymaktan kaynaklı belinde stres kırığı varmış. Son dönemde ağrıları çok artınca anne-babası Defne'yi New York'ta bir doktora götürmüş. Geçtiğimiz salı günü ameliyatı varmış. Ancak Şikago Üniversitesi'nde öğrenim gören ve bir aydır Miami'de staj yapan Defne, stajını tamamlamak istediği için ameliyatı erteleyip ailesiyle Miami'ye dönmüş. Doktoru ağrıları için ağır bir ilaç vermiş. Defne, uyuyamadığı için onun üzerine bir de uyku ilacı almış. İşte bu yüzden vefat ettiği düşünülüyormuş.”

Cenazede duygusal anlar yaşandı

DÜN DEFNEDİLDİ

Genç kızın cenazesi yapılan incelemelerin ardından İstanbul’a getirildi. Defne Akçakayalıoğlu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve sevenlerinin yanı sıra iş dünyası ve siyasetten çok sayıda isim katıldı. Cenaze, kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törende duygusal anlar da yaşandı. Defne’nin yakın arkadaşlarından biri, cenaze sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çevredeki vatandaşlar ve diğer yakınları genç kıza müdahale ederek sakinleştirmeye çalıştı.

Defne'nin yakın arkadaşı cenazede fenalaştı

DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU KİMDİR?

Defne Akçakayalıoğlu, ABD’de Şikago Üniversitesi’nde bilişsel bilimler üzerine lisans eğitimini tamamlamıştı. Yaklaşık bir aydır Miami’de Miller Tıp Fakültesi’nde çalışan Defne’nin ani vefatı, sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Babası Hasan, annesi ise Zeynep Akçakayalıoğlu’dur.

