İstanbul'da Eylem Hazırlığındaki IŞİD'lilere Operasyon

İstanbul’da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 12 IŞİD üyesi, polisin eş zamanlı operasyonu ile gözaltına alındı. Operasyonda silah da ele geçirildi.

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İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin IŞİD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, örgüte mensup olduğu belirlenen ve çatışma bölgelerinde bulunduğu belirlenen şüphelilerin İstanbul’daki ikametleri tespit edildi.

İstanbul'da Eylem Hazırlığındaki IŞİD'lilere Operasyon - Resim : 1

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalarını tamamlayan polis, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin Türkiye’de eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 silah, 1 şarjör, 13 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da Eylem Hazırlığındaki IŞİD'lilere Operasyon - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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