Samsun'da IŞİD Şüphelisi Tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör örgütü IŞİD’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Samsun'da gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun'da IŞİD Şüphelisi Tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü IŞİD’in finansman ağına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Samsun'da da O.K. gözaltına alındı.

Samsun'da IŞİD Şüphelisi Tutuklandı - Resim : 1

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İzmir Adliyesindeki nöbetçi mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade veren O.K., mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da IŞİD Şüphelisi Tutuklandı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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