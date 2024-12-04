Belediye Başkanına Makam Odasında Darpta Yeni Gelişme

İzmir'de Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in makam odasında darp edilmesine ilişkin olayda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Belediye Başkanına Makam Odasında Darpta Yeni Gelişme

Menderes Belediyesi'nde iddiaya göre, ruhsat başvurusu için belediyeye gelen Y.T. ve beraberindekiler, Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'le makamında görüşmüştü. Çıkan tartışmada Y.T.'nin yanındaki H.K., Sönmez'e yumruk atmış, yaralanan Sönmez hastaneye sevk edilmişti.

Belediye Başkanına Makam Odasında Darpta Yeni Gelişme - Resim : 1

“BİZİ ÇAĞIRDILAR, GÖRÜŞMEYE GİTTİK”

Sönmez'e yumruk attığı iddia edilen H.K.'nin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Yakup T. ile kuzeni Halil K.'nin polisteki ifadelerinde, "Ruhsat başvurusu için bizi çağırdılar, görüşmeye gittik. Sonrasında polis tarafından darp gerekçesiyle gözaltına alındık. Ancak kimseye saldırmadık" demişti. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Belediye Başkanına Makam Odasında Darpta Yeni Gelişme - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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