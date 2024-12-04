Timur Cihantimur’un Ailesinden Utanç Raporu! O Belge İlk Kez Ortaya Çıktı

Ünlü yazar Eylem Tok ile Estetik Uzmanı Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 1 Mart’ta Eyüpsultan'da arızalanan ATV’lerini yol kenarına çeken arkadaş grubuna çarpmış, 5 yaralı arasında Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a, ardından da ABD’ye kaçmış, aylar sonra yakalanıp Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı.

Cihantimur Ailesi’nin hazırlattığı raporun detayları ortaya çıktı. TV100’de yer alan habere göre,raporda kazada hayatını kaybeden 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci, yol kenarında bulunması nedeniyle yüzde 75 kusurlu gösterildi.

Ambulansı aramak yerine kaza sonrası annesini arayan Timur Cihantimur ise yüzde 25 kusurlu olarak gösterildi.

Cihan Cihantimur’un suçsuz gösterilmesi için hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi: Dosyadaki kayıtların incelenmesiyle, kazanın 23:20’de olduğu, kaza anında araçta mevcut olan acil çağrı sisteminin devreye girerek 112’nin otomatik olarak aranarak kaza yerinin koordinatlarının protokol gereği önce Ankara’da bulunan 112 merkeze, daha sonra İstanbul’a bilgi verildiği, saat 23:29 itibarıyla İstanbul 112’nin kaza hakkında bilgi sahibi olarak ambulans, polis ve itfaiyenin bilgilendirildiği anlaşılmaktadır. Bu aşamada e-çağrı sisteminin bildirimi ile İstanbul 112’nin ambulans, polis ve itfaiyeyi bilgilendirmesi arasında 9 dakikalık bir süre bulunmaktadır. Kabul görmüş standartlara göre bu uzun bir süredir.

“ÖNLENEBİLİR BİR ÖLÜM” DEDİLER

ABD’deki kazaların da örnek gösterildiği raporda, Oğuz Murat Aci'nin ölüm biçimine ise şöyle yer verildi: Müteveffanın sol bacağındaki kanama sonucu hayatını kaybettiği sabittir. Bir bacakta mevcut dış kanamanın tedavisi oldukça basittir. Herhangi bir kişi tarafından kolaylıkla uygulanabilecek niteliktedir. Özellikle ilkyardım eğitimi almış kişilerin (itfaiye erleri, polis, bunu bilmesi ve uygulaması beklenir. Bu açıklanan nedenlerle, bacakta diz altı hizasında oluşan toplardamar kanaması sonucu gelişen ölümün, eğer doğru müdahaleler yapılmış olsaydı önlenebilir bir ölüm olduğu söylenebilir.

Kaynak: TV100