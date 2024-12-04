Bütçe Görüşmesi Öncesi CHP’de Kapalı Toplantı! Özel’den 5 Bakanlık İçin ‘Özel’ Talimat

CHP’li milletvekilleri, CHP Genel Merkezi’nde kapalı grup toplantısı yaptı. Özel, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde özellikle muhalefet yapılması için talimat verdi.

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Bütçe Görüşmesi Öncesi CHP’de Kapalı Toplantı! Özel’den 5 Bakanlık İçin ‘Özel’ Talimat

9 Aralık Pazartesi günü başlayacak bütçe görüşmeleri öncesinde yapılan kapalı grup toplantısına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık etti. Bütçe görüşmeleri sırasında konuşma sürelerinin milletvekillerinin uzmanlıklarına göre dağıtılacağını belirten Özel, katılımın çok olması için talimat verdi.

BAKANLIKLAR İÇİN ÖZEL TALİMAT

Toplantıda Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde özellikle etkili muhalefet yapılması kararlaştırıldı.

Bütçe Görüşmesi Öncesi CHP’de Kapalı Toplantı! Özel’den 5 Bakanlık İçin ‘Özel’ Talimat - Resim : 1

“BU TÜR EYLEMLER MUHALEFETİ GÖRÜNÜR KILIYOR”

Kurmaylar, CHP’nin bütçedeki tavrının yalnızca muhalefet etmekle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda Türkiye’yi yönetmeye hazır CHP’nin yol haritasını ortaya koyacaklarını söyledi.

Komisyon aşamasındaki protestoların Genel Kurul aşamasında da devam edeceğini aktaran kurmaylar, "Görüşmeleri renklendirmek lazım, kamuoyunda bu tür eylemler karşılık buluyor, muhalefeti görünür kılıyor" ifadesini kullandı.

Bütçe Görüşmesi Öncesi CHP’de Kapalı Toplantı! Özel’den 5 Bakanlık İçin ‘Özel’ Talimat - Resim : 2

SOSYAL MEDYA İÇİN UYARDI

Toplantıda bazı milletvekilleri olağanüstü kurultay talebi ve yönetime eleştirilerini de içerecek parti içi konuların değerlendirileceği ayrı bir kapalı grup toplantısı talebinde bulundu.

Milletvekillerine sosyal medya paylaşımları hakkında uyarıda bulunan Özel, “İstiyorsanız kapalı toplantıda 8-10 saat eleştirin. Yeter ki doğru yerde konuşulsun. Bu iş sosyal medyada olmaz” dediği öğrenildi.

Bütçe Görüşmesi Öncesi CHP’de Kapalı Toplantı! Özel’den 5 Bakanlık İçin ‘Özel’ Talimat - Resim : 3

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Kaynak: ANKA

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