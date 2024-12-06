Tahliye Olmuştu: Nasuh Mahruki'den İlk Açıklama

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle, 20 Kasım Çarşamba günü tutuklanmıştı.

Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz üst mahkeme tarafından kabul edildi ve tahliyesine karar verildi.

'SAHİP ÇIKAN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜR'

Mahruki tahliye olduktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Kavuştuk... Türk milletinin vicdanına, sağduyusuna, yüksek ahlakına ve adalete, adil hukuk insanlarının varlığına olan inancımızı ve güvenimizi bir an bile yitirmedik.

Yanımızda olan, yanımızda olduğunu hissettiren, her şekilde destek veren, vermeye çalışan, sahip çıkan herkese sonsuz teşekkürlerimizle. Hepinizi çok seviyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem