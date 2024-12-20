Gazeteci Ayşenur Arslan’a 7,5 Yıla Kadar Hapis Talebi

Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında, İçişleri Bakanlığı önündeki terör eylemiyle ilgili sözleri nedeniyle 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı; ifadesinde terörü meşru gösterecek bir niyeti olmadığını belirten Arslan’ın yargılanmasına İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Gazeteci Ayşenur Arslan’a 7,5 Yıla Kadar Hapis Talebi

İstanbul'da 2 Ekim 2023'de bir televizyon programında sunucu olan Ayşenur Arslan'ın önceki gün İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen bombalı terör eylemi ile ilgili sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Arslan'ın terör örgütü propagandası niteliği taşıyan sözler sarf ettiği, sarf ettiği sözlerin toplum içerisinde kargaşa ve infial oluşturacak nitelikte ve örgütler tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlere yönelik yol gösterici ve fikir verici olduğu aktarıldı.

Gazeteci Ayşenur Arslan’a 7,5 Yıla Kadar Hapis Talebi - Resim : 1

"SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"

İddianamede Ayşenur Arslan'ın ifadesine de yer verildi. Arslan, "Cümlelerim, gelinen noktada her ne kadar maksadını aşmış olsa da kast etmek ve işaret etmek istediğim nokta şu idi; görevine yeni başlayan İçişleri Bakanı'nın son zamanlarda koordinesinde üst üste gerçekleştirilen ve suç örgütlerine ağır darbeler vuran operasyonlar sonrasında kendisine yönelik bir mesaj olabilir düşüncesi bende hasıl oldu." ifadelerini kullandı.

Arslan'ın, "Birtakım suç odaklarının mesaj veriyor olabileceğini düşündüm. İfadem esnasında terörü güzelleyici ya da meşru gösterici bir ibare kullanmam söz konusu olamaz. Sıklıkla tereddüt etmeden terör örgütü olarak nitelendirdiğim PKK dahil hiçbir terör örgütünün propagandasını yapmam mümkün değildir. Sözlerim yanlış anlaşılmıştır" sözleri de iddianameye girdi.

Gazeteci Ayşenur Arslan’a 7,5 Yıla Kadar Hapis Talebi - Resim : 2

7 BUÇUK YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ayşenur Arslan'ın ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: İHA

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