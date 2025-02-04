Survivor’da Yarış Kızıştı, Acun Ilıcalı Yeni Beş İsmi Açıkladı, Yarışmacılar Ne Yapacağını Şaşırdı

Survivor2025 AllStar -Gönüllüler yeni bölümleriyle ekranlarda fırtınalar estirirken, Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'nde herkesi heyecanlandıran bir haberi duyurdu. Ilıcalı, 5 isim daha Survivor'a katıldığını açıkladı. İşte Survivor 2025’te yarış heyecanını kızıştıracak yeni 5 isim…

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Survivor’da Yarış Kızıştı, Acun Ilıcalı Yeni Beş İsmi Açıkladı, Yarışmacılar Ne Yapacağını Şaşırdı

Uzun yıllardır yayınlanan, onlarca kaza, kaos, duygusal anlarla hafızalara kazınan efsane yarışma programı Survivor bu yıl da ekranlarda heyecan yarattı.

Survivor 2025 heyecanı iddialı oyunlarıyla ve tartışmalarıyla başladı. Yarışmaya yedek oyuncular katıldı.

Survivor’da Yarış Kızıştı, Acun Ilıcalı Yeni Beş İsmi Açıkladı, Yarışmacılar Ne Yapacağını Şaşırdı - Resim : 1

TANSİYON YÜKSELDİ

1 Ocak'ta başlayan Survivor 2025 kadrosunda All Star takımında; Seranay Aktaş, Zeynep Alkan, Barış Murat Yağcı, Sema Aydemir, Ayşe Yüksel, İsmail Balaban, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı yer aldı.

Survivor 2025 Gönüllüler takımında ise Kaan Kazgan, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Adilhan Numan yer aldı.

Survivor’da Yarış Kızıştı, Acun Ilıcalı Yeni Beş İsmi Açıkladı, Yarışmacılar Ne Yapacağını Şaşırdı - Resim : 2

SURVIVOR'A YENİ 5 İSİM

Son bölümlerde kazaların eksik olmadığı yarışmanın son bölümünde Acun Ilıcalı, Acil Durum Konseyi'ni topladı. Ilıcalı, yarışmaya Yunus Emre Karabacak, Mehmet Özyay, Çılgın Sedat, Hikmet, Poyraz’ın da dahil olduğunu açıkladı. Yarışmada yeni 5 isimle birlikte neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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