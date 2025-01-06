82. Altın Küre Ödülleri’nin Kazananları Belli Oldu, 10 Adaylık, 4 Ödülle Törene Damga Vurdu

Bu yıl 82'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nin sunuculuğunu komedyen Nikki Glaser gerçekleştirdi. ABD'de Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından düzenlenen ödül töreninde kazanan isimler dikkat çekti.

4 ÖDÜL BİRDEN KAZANDI

"The Brutalist" ve "Emilia Perez" filmleri törene damgasını vuran filmler olarak öne çıktı. Emilia Perez filmi, gecede 10 adaylıkla, en çok adaylık alan film oldu. İddialı film, gecede 4 ödül birden kazandı.

82. Altın Küre Ödülleri'nde Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu The Brutalist filmindeki performansıyla başrol oyuncusu Adrien Brody olurken, Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ise The Substance ile Demi Moore kazandı. Drama dalında "Shogun", komedide ise "Hacks" ödül kazandı.

Televizyon ve sinema olmak üzere iki kategoride verilen ödüllerin sahipleri ise şöyle:

SİNEMA

Drama Dalında En İyi Film: The Brutalist

En İyi Yönetmen: Brady Corbet (The Brutalist)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: Emilia Perez

En İyi Yabancı Film: Emilia Perez

En İyi Animasyon: Flow

En İyi Senaryo: Peter Straughan (Conclave)

En İyi Orijinal Şarkı: El Mal (Emilia Perez)

En İyi Orijinal Film Müziği: Challengers

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Demi Moore (The Substance)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Sebastian Stan (A Different Man)

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Fernanda Torres (I'm Still Here)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldana (Emilia Perez)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

TELEVİZYON

En İyi Televizyon Draması: Shōgun

En İyi Mini Dizi/Televizyon Filmi: Baby Reindeer

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Televizyon Dizisi: Hacks

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Anna Sawai (Shogun)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Hiroyuki Sanada (Shogun)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Jean Smart (Hacks)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jeremy Allen White (The Bear)

Kaynak: AA