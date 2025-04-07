Japonya'da Ambulans Helikopteri Denize Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Japonya’da felaket yaşandı. İçinde 6 kişi bulunan bir ambulans helikopteri, kalkıştan kısa bir süre sonra denize düştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Japonya'nın Nagazaki eyaletinden Fukuoka'ya giden ambulans helikopteri, Tsushima Adası'ndan kalkışının ardından sadece 10 dakika sonra irtibat kaybı yaşadı. Olay, saat 13.43'te meydana gelirken, helikopterin deniz yüzeyine ters olarak düştüğü belirlendi.
Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nin başlattığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda, helikopterdeki 6 kişiden 3’ü sağ olarak kurtarıldı.
Ancak, 86 yaşındaki kadın hasta, 68 yaşındaki oğlu ve 34 yaşındaki doktorun hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: İHA