Japonya'da Ambulans Helikopteri Denize Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Japonya’da felaket yaşandı. İçinde 6 kişi bulunan bir ambulans helikopteri, kalkıştan kısa bir süre sonra denize düştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Japonya'da Ambulans Helikopteri Denize Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Japonya'nın Nagazaki eyaletinden Fukuoka'ya giden ambulans helikopteri, Tsushima Adası'ndan kalkışının ardından sadece 10 dakika sonra irtibat kaybı yaşadı. Olay, saat 13.43'te meydana gelirken, helikopterin deniz yüzeyine ters olarak düştüğü belirlendi.

Japonya'da Ambulans Helikopteri Denize Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nin başlattığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda, helikopterdeki 6 kişiden 3’ü sağ olarak kurtarıldı.

Ancak, 86 yaşındaki kadın hasta, 68 yaşındaki oğlu ve 34 yaşındaki doktorun hayatını kaybettiği bildirildi.

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Kaynak: İHA

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