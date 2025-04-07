Güney Kore'de Seçim Tarihi Belli Oldu

Güney Kore'de Yoon'un azlinin ardından devlet başkanlığı seçimlerinin 3 Haziran'da yapılması öngörülüyor. Bu tarih yarın Başbakan Han Duck-soo'nun başkanlık edeceği kabine toplantısında onaylanacak.

Güney Kore'de Seçim Tarihi Belli Oldu

Güney Kore'de görevden azledilen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün ardından yeni lideri belirleyecek erken seçimlerin 3 Haziran’da yapılması planlanıyor. Yonhap ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bu tarih yarın Başbakan Han Duck-soo'nun başkanlık edeceği kabine toplantısında onaylanacak.

60 GÜN SÜRE VAR

Anayasa Mahkemesi’nin azil kararına göre ülkenin, en geç 60 gün içinde yeni devlet başkanını seçmesi gerekiyor. Seçim takvimi doğrultusunda adaylık başvuruları 11 Mayıs’a kadar tamamlanacak, kampanya süreci ise 12 Mayıs’ta başlayacak. Seçimi kazanan aday, 3 Haziran'da göreve başlayacak.

NE OLMUŞTU?

Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024’te muhalefetin "devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak bu karar, meclis oylaması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri çekilmek zorunda kalmıştı. 14 Aralık’ta Ulusal Meclis’in azil oylamasının ardından geçici olarak görevden uzaklaştırılan Yoon’un kaderi, Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı. Mahkeme, 4 Nisan’da aldığı kararla azil talebini kabul etmiş ve Yoon’un görevden alınmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

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