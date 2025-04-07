Suriye Lideri Şara Yeniden Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edecek.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Şara'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. Ziyaretin gündem ve detaylarıyla ilgili açıklamaların ise ilerleyen günlerde yapılacağı tahmin ediliyor.

BAE, eş-Şara’nın göreve gelmesinin ardından ziyaret edeceği ikinci körfez ülkesi olacak. Eş-Şara, geçtiğimiz şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

4 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 4 Şubat tarihinde ilk kez bir araya gelmişti. İkili görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.

Görüşmeyi değerlendiren Şara, "İki ülke arasındaki koordinasyonu geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA