Netanyahu, Trump ile Görüşmek Üzere Washington'da: Gündemde Hangi Konular Var?

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama kararı çıkarmasına rağmen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu diplomatik temaslarını sürdürüyor. Son olarak Macaristan’da Viktor Orban ile görüşen Netanyahu, bu ziyaretin ardından ABD’ye geçti. Netanyahu bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre Netanyahu’nun Washington ziyareti kapsamında yalnızca Trump’la görüşmesi değil, aynı zamanda genişletilmiş bir heyet toplantısına katılması ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya gelmesi de planlanıyor. Görüşmelerde ABD’nin İsrail ithalatına yönelik gümrük vergisi uygulaması ve bölgesel güvenlik başlıklarının ele alınması bekleniyor.

TRUMP'TAN 'İRAN' MESAJI

Trump, Florida’dan Washington’a dönerken Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Orta Doğu’da susturulması gereken pek çok şey var” diyerek görüşmenin gündeminin sadece ticaretle sınırlı olmayacağını vurguladı. 7 Ekim olaylarına atıfta bulunan Trump, yaşananların arkasında İran’ın olduğunu iddia ederek, “İran’ın artık çok parası var. Ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

ŞUBAT AYINDA GÖRÜŞTÜLER

Trump ve Netanyahu, Trump’ın ikinci başkanlık döneminde bu yıl şubat ayında Beyaz Saray’da ilk kez yüz yüze görüşmüştü. Bu görüşme ise iki liderin kısa sürede gerçekleştirdiği ikinci buluşma olacak.

Kaynak: AA