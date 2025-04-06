Hamile Kadına Ambulans Uçakla Müdahale
Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hamile kadının yardımına ambulans uçak koştu. Hamile kadın ambulans uçakla hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı.
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören 24 yaşındaki hamile kadının, ileri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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