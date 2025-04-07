'Afacan Dennis' Hayatını Kaybetti: Ünlü Aktör Jay North'tan Acı Haber

ABD'de Dennis Mitchel karakterini canlandıran ünlü oyuncu Jay North hayatını kaybetti. North, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

'Afacan Dennis' Hayatını Kaybetti: Ünlü Aktör Jay North'tan Acı Haber

ABD’de ‘Dennis the Menace’ dizisindeki ‘Dennis Mitchell’ rolüyle hafızalara kazanan Jay North’un hayatını kaybettiği bildirildi.

Uzun yıllardır kanserle mücadele eden 73 yaşındaki aktör Jay North, dün sabah evinde hayatını kaybetti. North, 1959-1963 yılları arasında yayınlanan 'Dennis the Menace’ dizisinde savaş sonrası dönemin ‘Amerikan çocuğu’ imajını yansıtan ‘Dennis Mitchell' karakteriyle tanınıyordu.

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