Hollywood'u Sarsan Ölüm: Ünlü Aktör Hayatını Kaybetti

Hollywood’un efsaneleri arasında yer alan aktör Val Kilmer’ın 65 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden gırtlak kanserini yenen Val Kilmer’ın ölüm haberini kızı Mercedes Kilmer duyurdu. New Yok Times’a konuşan Mercedes Kilmer, babasının 1 Nisan günü zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Kilmer, gırtlak kanserini yenmesinin ardından yeniden setlere döndüğünü açıklamıştı. Usta oyuncunun ölümü sanat camiasında deprem etkisi yarattı.

Aralık 1959'da Los Angeles'ta doğan ve Hollywood filmleriyle tanınan Val Kilmer, "Top Secret!" (1984) ve "Real Genius" (1985) gibi komedilerle sinemaya adım attı.

"Top Gun" (1986) filmindeki "Iceman" rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Kilmer, 1995 yapımı "Batman Forever" filminde Bruce Wayne/Batman rolüyle geniş kitlelere ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi