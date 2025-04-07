İran'dan Müzakere Çıkışı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın istediği şekilde doğrudan müzakerelere girmeyeceklerini açıkladı.

İran'dan Müzakere Çıkışı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendir yaptı. Bekayi, ABD ile Başkan Donald Trump'ın istediği şekilde doğrudan müzakerelere girmeyeceklerini ve önerdikleri dolaylı müzakere formatı için Washington'ın kararını beklediklerini açıkladı.

ABD ile müzakere ihtimaliyle ilgili konuşan Bekayi, “İran'ın yanıt mektubu ABD'ye iletildi. ABD'nin bu konudaki kararını bekliyoruz. Diğer tarafların dolaylı müzakereleri ilerletmedeki katılımlarının sicili açıktır. Böyle bir süreç şekillenirse, Umman bu görev için başlıca aday olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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