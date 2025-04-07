Almanya'da Bir Köyde Korkunç Katliam! 3 Kişi Öldürüldü

Almanya'nın batısındaki Westerwald bölgesine bağlı Weitefeld köyü, korkunç bir cinayet olayıyla sarsıldı. Köydeki bir evde, biri çocuk olmak üzere üç kişinin cansız bedeni bulundu. Olayın ardından polis geniş çaplı bir operasyon başlattı.

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Almanya'da Bir Köyde Korkunç Katliam! 3 Kişi Öldürüldü

Nüfusu yaklaşık 2.200 olan Weitefeld’de yaşanan trajik olayın ardından, bölge güvenlik çemberine alındı. Polis, şüphelinin kaçtığını ve henüz yakalanamadığını duyurdu. Cinayet kurbanlarının aynı aileden olduğu belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 47 yaşında bir erkek, 44 yaşında bir kadın ve 16 yaşında bir erkek çocuk olduğu açıklandı.

'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARISI

Polis, şüpheli yakalanana kadar köydeki giriş-çıkışları kontrol altına aldı. Bölgedeki tüm araçlar tek tek denetlenirken, özel ekiplerin de olay yerinde görev yaptığı bildirildi. Köy sakinlerine ise evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı.

Olay sonrası açıklamada bulunan Weitefeld Belediye Başkanı Karl-Heinz Kessleri, yaşananlara inanmakta güçlük çektiğini dile getirerek, “Bu tür bir olayın burada yaşanabileceğini asla düşünemezdim” ifadelerini kullandı. Polisin cinayetle ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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