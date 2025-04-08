İran ve ABD Heyetleri Arasında Umman’da Görüşme

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ve ABD'li yetkililerin Umman'da 'dolaylı müzakereler' gerçekleştirileceğini duyurdu.

Son Güncelleme:
İran ve ABD Heyetleri Arasında Umman’da Görüşme

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ve ABD temsilcilerinin 12 Nisan'da Umman’da üst düzey dolaylı müzakereler için bir araya geleceğini belirtti.

Bakan Arakçi yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı. “İran ve ABD üst düzey dolaylı müzakereler için Cumartesi günü Umman’da bir araya gelecek. Bu hem bir fırsat hem de bir imtihan. Top Amerika’nın tarafında”

Kaynak: DHA

Etiketler
ABD İran
Son Güncelleme:
Tarife Savaşları Kızışıyor: Çin'den Trump'ın Tehdidine Yanıt Tarife Savaşları Kızışıyor
Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi
ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Çılgın' Doğum Günü Planı Trump'ın 'Çılgın' Doğum Günü Planı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! İlçe İlçe Açıklandı...
Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor? Rakamlar Dudak Uçuklattı... Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor?
Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor
Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor... Tanışmaya Gidecekler Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor
Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar? İşte Koyun, Tosun, Koç, Dana, Keçi Fiyatları Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar?