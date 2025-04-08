İran ve ABD Heyetleri Arasında Umman’da Görüşme
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ve ABD'li yetkililerin Umman'da 'dolaylı müzakereler' gerçekleştirileceğini duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ve ABD temsilcilerinin 12 Nisan'da Umman’da üst düzey dolaylı müzakereler için bir araya geleceğini belirtti.
Bakan Arakçi yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı. “İran ve ABD üst düzey dolaylı müzakereler için Cumartesi günü Umman’da bir araya gelecek. Bu hem bir fırsat hem de bir imtihan. Top Amerika’nın tarafında”
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: