ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Çılgın' Doğum Günü Planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 79. doğum günü için askeri geçit planladığı iddia edildi. ABD basınında yer alan habere göre, ordunun 250. kuruluş yıl dönümünün Trump'ın doğum gününe denk gelmesi iddiaları kuvvetlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Çılgın' Doğum Günü Planı

ABD’de yeniden başkan seçilmesinin ardından birbirinden tartışmalı kararlara imza atan Donald Trump bu kez 79. doğum günü için planladıklarıyla gündeme geldi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump’ın doğum gününe denk gelen ABD ordusunun 250. kuruluş yıldönümü için başkent Washington’da büyük bir askeri tören düzenlemek istediği bildirildi.

14 Haziran’da yapılacak olan kutlamanın planlamasının geçen yıldan beri sürdüğü fakat Trump’ın doğum günü nedeniyle program planının genişletildiği öğrenildi. Söz konusu geçidin Pentagon ve Beyaz Saray arasında yapılması öngörülüyor.

Trump’ın ilk başkanlık döneminde de Fransa’da katıldığı geçit törenine benzer bir tören istediği ancak bu töreninin maliyetinin 90 milyon doları aşacağı gerekçesiyle rafa kaldırılmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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