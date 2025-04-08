Bayramda Tam 14 İnek Çalındı, Yavrular Annesiz Kaldı

Diyarbakır'da bayramda tam 14 inek çalındı. Yavru inekler ise çiftçiler tarafından biberonla beslenmek zorunda kaldı.

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Bayramda Tam 14 İnek Çalındı, Yavrular Annesiz Kaldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Ramazan Bayramı’nın ilk günü 14 inek birden çalındı. Yavru inekler annesiz kalırken, çiftçiler tarafından biberonla beslendi.

Çiftçilik yapan Ziyaver Turan'ın 10 ineği bayramın ilk gecesi çalınırken, köyde aynı dönemde 4 inek daha çalındı. Çalınan ineklerin yalnızca 4 günlük yavruları ise çiftçiler tarafından biberonla beslenilmeye başladı.

Ziyaver Turan'ın kızı Meral Turan, "Yaşanan durum yalnızca bir ailenin değil, tüm köyün geçim kaynaklarına zarar verdi. Bu hırsızlık, köydeki herkesin umutlarını ve emeklerini derinden sarstı. Hayvanların bir an önce bulunarak teslim edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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