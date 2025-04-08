5 Gün Önce Nişanlanmıştı: Yaşamını Yitiren Jandarmaya Veda

Nişanlandıktan 5 gün sonra trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

5 Gün Önce Nişanlanmıştı: Yaşamını Yitiren Jandarmaya Veda

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araçta bulunan 23 yaşındaki Hüseyin Alabacak olay yerinde hayatını kaybetti.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda olan ve Şırnak’ta geçici görevde bulunan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak'ın memleketine nişan izni için geldiği ve 5 gün önce nişanlandığı öğrenildi.

5 Gün Önce Nişanlanmıştı: Yaşamını Yitiren Jandarmaya Veda - Resim : 1

Ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında, Alabacak’ın cenazesi Ekinözü ilçesinde bulunan Soysalı Mahallesi Merkez Camii'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Ekinözü Kaymakamı Muhammed Müzeyfe Onur, Belediye Başkanı Harun Vicdan, askeri personel, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Törenin ardından dualar eşliğinde, genç yaşta hayata veda eden Alabacak, sonsuzluğa uğurlandı. Hüseyin Alabacak’ın kaybı, sadece ailesini değil, tüm kasaba halkını derinden sarstı.

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Kaynak: İHA

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