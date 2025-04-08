Antalya'da Feci Kaza: 4 Yaralı

Antalya'da ticari taksi ile kamyonet çarpıştı. Korkunç kazada 4 kişi yaralandı.

Antalya'da Feci Kaza: 4 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ticari taksi ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada yürekler ağza geldi. Sorgun Bulvarı yönüne seyreden Mustafa O.'nun kullandığı ticari taksi, Süleyman Ş.'nin kullandığı kamyonet ile çarpıştı.

Antalya'da Feci Kaza: 4 Yaralı - Resim : 1

Çarpmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, araç sürücüleri ve kamyonette bulunan Sezai K. ve Reşit E. yaralandı.

Ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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