Feci Kazada Ölen Jandarmaya Acı Veda

Kahramanmaraş’ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Jandarma Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak gözyaşları içinde toprağa verildi. Genç jandarmanın 5 gün önce nişanlandığı detayı yürekleri yakmıştı.

Feci Kazada Ölen Jandarmaya Acı Veda

Kahramanmaraş’ta Göksun-Elbistan karayolunun Kanlıkavak Mahallesi mevkisinde seyir halindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Araçta bulunan 23 yaşındaki Hüseyin Alabacak olay yerinde hayatını kaybetti. Bolu İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda olan ve Şırnak’ta geçici görevde bulunan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak’ın, memleketine nişan izni için geldiği öğrenildi.

Feci Kazada Ölen Jandarmaya Acı Veda - Resim : 1

5 gün önce nişanlanan ve dün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Jandarma Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Araçta bulunan 23 yaşındaki Hüseyin Alabacak olay yerinde hayatını kaybetti. Bolu İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda olan ve Şırnak’ta geçici görevde bulunan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak’ın, memleketine nişan izni için geldiği öğrenildi.

Feci Kazada Ölen Jandarmaya Acı Veda - Resim : 2

5 gün önce nişanlandığı belirtilen Alabacak için öğle namazını müteakip Ekinözü ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Alabacak’ın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Feci Kazada Ölen Jandarmaya Acı Veda - Resim : 3

Kaynak: İHA

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