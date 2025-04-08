Elektrikli Bisiklet Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli Pamukkale’de elektrikli bisiklet, park halindeki tıra çarptı. Feci, kazada aracı kullanan baba hayatını kaybederken oğlu da yaralandı.

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Elektrikli Bisiklet Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde oğlu ile birlikte bindikleri elektrik bisikletle yola çıkan 45 yaşındaki Suriye uyruklu Bekir Akkam, son anda fark ettiği park halindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tırın altına giren elektrikli bisikletteki baba ve 12 yaşındaki oğlu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elektrikli Bisiklet Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 1

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı baba ve oğluna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan baba Bekir Akkam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Bekir Akkam’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan oğlunun ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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