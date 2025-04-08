Jennifer Lopez, Türkiye’ye Geliyor! İşte Konser Vereceği İki İl…
Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, "JLO Live In 2025" adlı dünya turnesi çerçevesinde Türkiye’de iki ayrı konser verecek. Ünlü yıldız, 1 Temmuz’da Antalya’da, 4 Temmuz’da ise İstanbul’da sahne alacak.
Pop müziğin efsane isimlerinden Jennifer Lopez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla hayranlarını heyecanlandırdı. Yeni turne programını duyuran Lopez’in paylaştığı konser listesinde Türkiye’den Antalya ve İstanbul da yer aldı.
TÜRKİYE DURAKLARI BELLİ OLDU
"JLO Live In 2025" turnesi 1 Temmuz itibarıyla start alacak. Turnenin Türkiye ayağında ilk durak, Antalya’daki bir otel olurken, ikinci konser 4 Temmuz’da İstanbul Yenikapı Festival Park’ta gerçekleşecek.
Lopez'in sosyal medya hesaplarında paylaştığı takvime göre, 13 Temmuz’da Madrid, 16 Temmuz’da Bilbao ve 20 Temmuz’da Budapeşte’de sahne alması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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