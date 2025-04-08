Jennifer Lopez, Türkiye’ye Geliyor! İşte Konser Vereceği İki İl…

Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, "JLO Live In 2025" adlı dünya turnesi çerçevesinde Türkiye’de iki ayrı konser verecek. Ünlü yıldız, 1 Temmuz’da Antalya’da, 4 Temmuz’da ise İstanbul’da sahne alacak.

Son Güncelleme:
Jennifer Lopez, Türkiye’ye Geliyor! İşte Konser Vereceği İki İl…

Pop müziğin efsane isimlerinden Jennifer Lopez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla hayranlarını heyecanlandırdı. Yeni turne programını duyuran Lopez’in paylaştığı konser listesinde Türkiye’den Antalya ve İstanbul da yer aldı.

TÜRKİYE DURAKLARI BELLİ OLDU

"JLO Live In 2025" turnesi 1 Temmuz itibarıyla start alacak. Turnenin Türkiye ayağında ilk durak, Antalya’daki bir otel olurken, ikinci konser 4 Temmuz’da İstanbul Yenikapı Festival Park’ta gerçekleşecek.

Jennifer Lopez, Türkiye’ye Geliyor! İşte Konser Vereceği İki İl… - Resim : 1

Lopez'in sosyal medya hesaplarında paylaştığı takvime göre, 13 Temmuz’da Madrid, 16 Temmuz’da Bilbao ve 20 Temmuz’da Budapeşte’de sahne alması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Jennifer Lopez Antalya İstanbul
Son Güncelleme:
2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu 2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu
Yardım Çığlıklarına Komşuları Koştu Yardım Çığlıklarına Komşuları Koştu
Elektrikli Bisiklet Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı Elektrikli Bisiklet Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! İlçe İlçe Açıklandı...
Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar? İşte Koyun, Tosun, Koç, Dana, Keçi Fiyatları Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar?
Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor
Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor? Rakamlar Dudak Uçuklattı... Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor?
Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor... Tanışmaya Gidecekler Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor