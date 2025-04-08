Yardım Çığlıklarına Komşuları Koştu

Kadıköy’de yardım çığlıkları atan yaşlı adamın yardımına komşuları koştu. 50 yaşındaki adamı eve gelen ekipler yerde yarı baygın halde buldu.

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Yardım Çığlıklarına Komşuları Koştu

Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi İskele Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın birinci katında edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan adamın yardım seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yardım Çığlıklarına Komşuları Koştu - Resim : 1

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri merdivenle pencereden evin içerisine girdi. 50 yaşındaki A.Y.G isimli adam, yerde yarı baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan A.Y.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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