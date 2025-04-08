İstanbul Adliyesi’ndeki Terör Saldırısı Davasında 1 Sanığa Hapis

İstanbul Adalet Sarayı’ndaki polis noktasına düzenlenen silahlı terör saldırısına ilişkin 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde Gamze Eroğlu isimli sanığa ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Adliyesi’ndeki Terör Saldırısı Davasında 1 Sanığa Hapis

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın C kapısındaki polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024’de DHKP-C silahlı terör örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilirken olay sonrası 1 vatandaş hayatını kaybetmiş ve 3’ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

Saldırıya ilişkin tespit edilen 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde, sanık Gamze Eroğlu’nun ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Gamze Eroğlu ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık Eroğlu’nun avukatları, müvekkilinin beraatını talep ettiler.

BERAATINI TALEP ETTİ

Son sözü sorulan sanık Eroğlu ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraatını istedi.

6 YIL 3 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Gamze Eroğlu’yu ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: İHA

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