15 İlde Dev Operasyon: Piyasa Değeri 50 Milyon TL!

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Farklı marka ve modeldeki yanmış, ağır hasarlı veya enkaz altından çıkarılmış araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilip, Romanya'dan getirilen gümrük kaçağı 15 TIR, 6 dorse ve 2 otomobil ile 'change' yapıldığı belirlendi. Bu yöntemle, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL olan kaçak araçlar piyasaya sürülüyordu.

Samsun merkezli İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum ve Kırşehir illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda, kaçak işlemlerle bağlantılı çok sayıda malzeme ve araç ele geçirildi.

Bunlar arasında 'change' yapıldığı değerlendirilen 1 çekici, yakalama ve haciz kaydı bulunan 1 çekici ile 1 dorse, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda ruhsat, belge, plaka ve dijital materyal yer aldı.

Operasyonda, 45 şüpheli gözaltına alınırken, firari 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Kaynak: DHA