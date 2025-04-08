15 İlde Dev Operasyon: Piyasa Değeri 50 Milyon TL!

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 15 ilde düzenlenen dev operasyonla 45 kişi gözaltına alındı. 50 milyon TL değerindeki kaçak araçlar, "change" yöntemiyle piyasaya sürülüyordu.

15 İlde Dev Operasyon: Piyasa Değeri 50 Milyon TL!

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Farklı marka ve modeldeki yanmış, ağır hasarlı veya enkaz altından çıkarılmış araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilip, Romanya'dan getirilen gümrük kaçağı 15 TIR, 6 dorse ve 2 otomobil ile 'change' yapıldığı belirlendi. Bu yöntemle, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL olan kaçak araçlar piyasaya sürülüyordu.

Samsun merkezli İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum ve Kırşehir illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda, kaçak işlemlerle bağlantılı çok sayıda malzeme ve araç ele geçirildi.

15 İlde Dev Operasyon: Piyasa Değeri 50 Milyon TL! - Resim : 1

Bunlar arasında 'change' yapıldığı değerlendirilen 1 çekici, yakalama ve haciz kaydı bulunan 1 çekici ile 1 dorse, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda ruhsat, belge, plaka ve dijital materyal yer aldı.

Operasyonda, 45 şüpheli gözaltına alınırken, firari 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Düzce’de Operasyon: Çok Sayıda Silah ve Binlerce Mermi YakalandıDüzce’de Operasyon: Çok Sayıda Silah ve Binlerce Mermi YakalandıGüncel

Jandarmadan Operasyon: 7 Bin 200 Adet Makaron YakalandıJandarmadan Operasyon: 7 Bin 200 Adet Makaron YakalandıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Operasyon Otomobil Hırsız
Tekirdağ'da Poyraz Alarmı: Tekneler Limandan Çıkamadı Tekirdağ'da Poyraz Alarmı: Tekneler Limandan Çıkamadı
Genç Dansçının Şüpheli Ölümü: Cansız Bedenini Arkadaşları Buldu Genç Dansçının Şüpheli Ölümü
2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu 2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu
En Dayanıklı Otomobil Motorları Hangileri? Bu Araçların Motorları Hiç Bozulmuyor En Dayanıklı Otomobil Motorları Hangileri? Bu Araçların Motorları Hiç Bozulmuyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! İlçe İlçe Açıklandı...
Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar? İşte Koyun, Tosun, Koç, Dana, Keçi Fiyatları Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar?
Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor
Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor? Rakamlar Dudak Uçuklattı... Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor?
Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor... Tanışmaya Gidecekler Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor