Genç Dansçının Şüpheli Ölümü: Cansız Bedenini Arkadaşları Buldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki dansçı T.T., evinde ölü bulundu. Genç kadından bir süredir haber alamayan arkadaşları, endişelenerek evine gitti ve içeri girdiklerinde T.T’yi hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, intihar ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan T.T’nin daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.

Kaynak: İHA