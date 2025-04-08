Bitlis'te Kuvvetli Fırtına Okulun Çatısını Alıp Götürdü, Eğitime Ara Verildi

Bitlis'te kuvvetli fırtına etkisinin sürdürürken, bir binanın çatısı uçtu. Okulda, onarım çalışması başlatılırken eğitime ara verildi.

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Bitlis’te dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatı felç etti. Bir lise binasının çatısı uçarken, okulda eğitime onarım çalışmaları için ara verildi.

Bitlis'te Kuvvetli Fırtına Okulun Çatısını Alıp Götürdü, Eğitime Ara Verildi - Resim : 1

Kentte hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan fırtınada Beş Minare Mahallesi’ndeki Şehit Tahsin Barutçu Lisesi'nin çatısı uçtu. Olay sırasında öğrenci bulunmayan okulda, eğitime bugün için bir gün ara verildi. Okulda çatının onarımı için çalışma başlatıldı.

Bitlis'te Kuvvetli Fırtına Okulun Çatısını Alıp Götürdü, Eğitime Ara Verildi - Resim : 2

Meteoroloji yetkilileri hava durumuna ilişkin açıklamalarında, fırtınanın etkisinin bu akşam saatlerine kadar süreceğini bildirdi. Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıldı.

Kaynak: DHA

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