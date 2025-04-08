Biyoloji Öğretmeni, Kardeşi Tarafından Öldürüldü

İddiaya göre, A.A. (31), ağabeyi M.A.’yı (35) evinde ziyaret etti. İki kardeş, birlikte bir poşet imalat fabrikası kurma planı yaptı. Ancak A.A., küçük kardeşleri D.A.’nın da bu işe ortak olmasını isteyince, M.A. bu öneriye sıcak bakmadı. Küçük kardeşiyle geçmişte yaşadığı küslük nedeniyle bu teklifi reddetti. Bunun üzerine ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddialara göre M.A., kardeşini dövdü. A.A. ise eline geçirdiği bıçakla ağabeyini göğsünden üç kez bıçakladı.

'KENDİMDE DEĞİLDİM'

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan A.A. ise hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan A.A., ifadesinde "Kafama şişeyle vurdu, kendimde değildim" dedi.

Cinayet büro ekiplerinin yaptığı araştırmada olayda kullanılan bıçak apartman bahçesinde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden M.A.’nın biyoloji öğretmeni olduğu öğrenildi. Olay, kentte büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: İHA