MSB'den 'Türkiye ve İsrail Suriye'de Çatışmasızlık Hattı Kuracak' İddiasına Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) cephesinden Türkiye ile İsrail'in Suriye'de bir çatışmasızlık hattı kurulmasına yönelik görüşmeler yaptığına yönelik iddialar yalanlandı. Açıklamada, "Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" denildi.

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "Türkiye ile İsrail'in Suriye'de olası yanlış anlamaların ve askeri gerilimlerin önlenmesi amacıyla bir çatışmasızlık hattı kurulmasına yönelik görüşmeler yürüttüğü" iddialarına yanıt verildi.

Söz konusu iddialar, "Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadeleriyle yalanlandı.

Kaynak: ANKA