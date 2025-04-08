5 Gün Önce Nişanlanmıştı... Kahreden Haber

Jandarma Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak, nişan izni için geldiği memleketi Kahramanmaraş’ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Alabacak'ın 5 gün önce nişanlandığı öğrenildi.

5 Gün Önce Nişanlanmıştı... Kahreden Haber

Kaza, Göksun-Elbistan karayolu Kanlıkavak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Elbistan yönüne seyreden 46 AER 538 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araçta bulunan 23 yaşındaki Hüseyin Alabacak, olay yerinde hayatını kaybetti.

5 GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan ve Şırnak’ta geçici olarak bulunan Alabacak’ın, nişan izni kapsamında memleketine geldiği, kazadan sadece 5 gün önce nişanlandığı öğrenildi.

Genç askerin cenazesinin, bugün Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Acı haber, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Jandarma ölüm Trafik kazası
Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor
İSİG Mart Raporunu Açıkladı... Bir Ayda 145 İşçi Hayatını Kaybetti İSİG'den Mart Raporu... Bir Ayda 145 İşçi Hayatını Kaybetti
Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak
Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Ağaca Asılı Bulundu Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Ağaca Asılı Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! İlçe İlçe Açıklandı...
Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor? Rakamlar Dudak Uçuklattı... Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor?
Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor
Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar? İşte Koyun, Tosun, Koç, Dana, Keçi Fiyatları Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar?
Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor... Tanışmaya Gidecekler Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor