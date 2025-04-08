5 Gün Önce Nişanlanmıştı... Kahreden Haber

Kaza, Göksun-Elbistan karayolu Kanlıkavak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Elbistan yönüne seyreden 46 AER 538 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araçta bulunan 23 yaşındaki Hüseyin Alabacak, olay yerinde hayatını kaybetti.

5 GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan ve Şırnak’ta geçici olarak bulunan Alabacak’ın, nişan izni kapsamında memleketine geldiği, kazadan sadece 5 gün önce nişanlandığı öğrenildi.

Genç askerin cenazesinin, bugün Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Acı haber, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Kaynak: İHA