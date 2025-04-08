İSİG Mart Raporunu Açıkladı... Bir Ayda 145 İşçi Hayatını Kaybetti

İSİG'in yayımladığı mart raporuna göre, geçtiğimiz ay 145 işçi hayatını kaybederken, bu yılın nisan ayına kadar hayatını kaybeden işçilerin sayısı da 447 olarak kayıtlara geçti.

Son Güncelleme:
İSİG Mart Raporunu Açıkladı... Bir Ayda 145 İşçi Hayatını Kaybetti

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Mart 2025 raporunu açıkladı. İşçi ölümlerine ilişkin verilerin paylaşıldığı raporda, mart ayında 10 işçinin intihar ettiği, "günde 12 saati geçen uzun çalışma süreleri, ağır ve aşırı çalışma, yoğun çalışma, iş baskısı, geçici işlerde çalışma, uzaktan çalışma, iş stresi, düşük ücret, ücretsiz fazla mesai, performans sistemi ve benzeri gibi çalışma koşulları"nın işçilerin intihar etmesine neden olduğu ifade edildi.

Mart ayında en az 145 işçinin hayatını kaybettiği belirtilen raporda, ocak ayında 178, şubat ayında 124 işçi ölümünün tespit edildiği aktarılarak, bu yılın nisan ayına kadar hayatını kaybeden işçilerin sayısının 447 olduğu bildirildi.

İSİG Mart Raporunu Açıkladı... Bir Ayda 145 İşçi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

İŞÇİLERİN ÖLÜM NEDENLERİ

Trafik, servis kazası nedeniyle 36 işçinin, ezilme, göçük nedeniyle 29 işçinin yüksekten düşme nedeniyle 27 işçinin, kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 21 işçinin, intihar nedeniyle 10 işçinin, patlama, yanma nedeniyle 7 işçinin, elektrik çarpması nedeniyle 3 işçinin, şiddet nedeniyle 2 işçinin, zehirlenme, boğulma nedeniyle 1 işçinin, nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 1 işçinin, kesilme, kopma nedeniyle 1 işçinin diğer nedenlerden dolayı 7 işçinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hayatını kaybeden işçilerin yaş grupları rapora şu şekilde yansıdı:

"15-17 yaş arası 6 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 31 işçi, 30-49 yaş arası 63 işçi, 50-64 yaş arası 31 işçi, 65 yaş ve üstü 12 işçi, Yaşını bilmediğimiz 2 işçi."

19 Yaşındaki İşçi Forkliftin Altında Kaldı19 Yaşındaki İşçi Forkliftin Altında KaldıYurttan Haberler
Konya’da Mermer Ocağında Feci Olay: 1 İşçi YaralandıKonya’da Mermer Ocağında Feci Olay: 1 İşçi YaralandıYurttan Haberler

Kaynak: ANKA

Etiketler
İşçi İş Güvenliği ölüm
Son Güncelleme:
Kalp Krizi Geçiren Öğretmenden Kahreden Haber Kalp Krizi Geçiren Öğretmenden Kahreden Haber
Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor
Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Ağaca Asılı Bulundu Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Ağaca Asılı Bulundu
Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! İlçe İlçe Açıklandı...
Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor? Rakamlar Dudak Uçuklattı... Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor?
Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor
Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar? İşte Koyun, Tosun, Koç, Dana, Keçi Fiyatları Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar?
Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor... Tanışmaya Gidecekler Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor