Düzce’de Operasyon: Çok Sayıda Silah ve Binlerce Mermi Yakalandı

Düzce'de, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu büyük bir silah ve mühimmat ele geçirildi. 24 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim ve uygulamalar sonucunda toplam 217 olay meydana gelirken, bu olayların yüzde 97'si aydınlatıldı.

Jandarma, bölgedeki huzur ve güveni sağlamak amacıyla şok yol kontrolleri ve huzur-güven uygulamaları düzenleyerek önemli bir başarıya imza attı.

Yapılan aramalarda 14 tabanca, 42 tabanca şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, bin 73 tabanca fişeği, 11 av tüfeği, 42 av tüfeği fişeği, 1 bıçak, 3 tabanca susturucusu ve 5 tabanca namlusu ele geçirildi. Aynı dönemde, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, suçluların izini sürmeye devam ederken, bölgede asayişin sağlanması adına operasyonların artarak devam edeceği ifade edildi. Bu başarılı operasyon, jandarmanın suçla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA