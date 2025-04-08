Kapıkule’de Rüşvet Çarkına Darbe: 38 Kişi Gözaltında, 350 Kişi İçin Yakalama Kararı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube, İstihbarat Şube ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerinin ortak çalışmasıyla aylardır süren teknik ve fiziki takip sonucunda devreye alınan operasyon, gümrükteki yasa dışı para trafiğini gün yüzüne çıkardı.

Ocak ayında başlatılan gizli soruşturma kapsamında peronlara yerleştirilen kameralar, bazı gümrük görevlilerinin Türkiye’ye giriş-çıkış yapan kişilerden sistematik şekilde rüşvet aldığını ortaya koydu.

Delillerin toplanmasının ardından sabaha karşı düğmeye basıldı. Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı ATAK timleri ve istihbarat ekiplerinin desteğiyle 38 görevlinin evinde eş zamanlı aramalar yapıldı. Operasyonlarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 euro ve 89 bin 800 TL nakit paraya el konuldu.

Rüşvet verdikleri ileri sürülen 350 kişi için de yakalama kararı çıkarılırken, gözaltındaki şüphelilerin sorguları jandarmada sürüyor. Soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA