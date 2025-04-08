İstanbul'da IŞİD'e Operasyon! 20 Gözaltı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e operasyon düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alınırken ruhsatsız silahlar, para ve dijital materyaller ele geçirildi.

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İstanbul'da IŞİD'e Operasyon! 20 Gözaltı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD ile bağlantılı oldukları tespit edilen 32 şüpheliye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da IŞİD'e Operasyon! 20 Gözaltı - Resim : 1

Gözaltına alınan şüpheliler arasında 5 kişinin vize ihlali yaptığı öğrenildi.

Operasyon sırasında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda önemli bulgulara ulaşıldı. 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet boş şarjör, 86 fişek, 68 bin 700 Amerikan Doları, 75 bin Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyet güçlerinin, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: İHA

Etiketler
IŞİD Operasyon İstanbul
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