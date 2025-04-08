Fenomen Gece Dönercisinde Skandal Görüntüler: Para Cezası Kesildi
Adana'da faaliyet gösteren fenomen gece dönercisine para cezası kesildi. Pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı tespit edilen dönerci, 42 bin 76 TL ceza ödeyecek.
Adana’nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren fenomen gece dönercisi, çiğ tavuğu pişmiş tavuğun üzerine takarak hijyen kurallarını ihlal etti. Skandal, bir vatandaşın çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek iş yerinde denetim gerçekleştirdi. İncelemeler sonucunda işletmeye hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 42 bin 76 TL idari para cezası kesildi.
Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 648 kişinin tavuk dönerden zehirlenmişti. Olay hala gündemdeki yerini korurken yaşanan bu skandal, vatandaşlar arasında büyük tepki çekti.
Kaynak: İHA