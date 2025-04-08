Gübre Yüklü Tır Şarampole Devrildi

Konya’nın Kulu ilçesinde gübre yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Gübre Yüklü Tır Şarampole Devrildi

Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Kulu-Konya Karayolu üzerindeki Katır Tepesi mevkisinde, Kulu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konya istikametine gitmekte olan İ.S. idaresindeki 42 AUH 198 plakalı Mercedes marka tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kaza sonrası dorsedeki gübre çuvalları şarampole saçılırken, olayı gören diğer sürücüler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü İ.S. kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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