CHP'li Gürer: 'Türkiye'nin İhraç Ettiği 4,2 Bin Ton Ürün İade Edildi'

Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerin bir bir geri gönderildiğine ilişkin haberler gelmeye devam ederken, söz konusu bildirimler Avrupa Birliği'nin (AB) Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’ne (RASFF) yansıyor.

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ihraç edilen 4,2 bin ton ürünün iade edildiğine işaret ederek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Gürer’in sorularını yanıtlayan Bakan Yumaklı, geri dönen ürünlerin miktarının çok düşük olduğunu söylerken, 2024 yılında Türkiye’den ihraç edilen 4,2 milyon ton taze meyve-sebzenin sadece 4,8 bin tonunun geri döndüğünü belirtti.

Gürer ise, Yumaklı’nın ifadelerinin yanı sıra RASFF sisteminde Türkiye’nin geri gönderilen ürünlerde ilk sıralara olduğuna işaret etti.

'BELEDİYELERİN YETKİLERİ GERİ VERİLMELİ'

Gürer, Bakan Yumaklı’nın cevaplarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yalnız tarım zehri değil, gıdanın tüm unsurları sıkı kontrol ve takip gerektirmektedir. İnsan sağlığı, bu konuda iktidarın denetim ve kontrolüne teslimdir. Son günlerde yaşanan tavuk zehirlenmeleri gibi sorunlar, ‘olmaz’ diye yapılan her yanlış uygulamanın insana verdiği zarar ile alarm verdiğini göstermektedir. Tavuk eti nedeniyle her yıl zehirlenmelerin yaşanması da bu bağlamda önleyici olunmada sorunların varlığının göstergesidir. Gıda denetim ve cezada mutlaka belediyelerin yetkilerinin artırılması şart olmuştur. Belediyelere kısıtlanan yetkiler artırılarak geri verilmelidir. Büyük belediyelerde gıda denetim laboratuvarlarının açılması sağlanmalıdır” diye konuştu.