CHP'li Gürer: 'Türkiye'nin İhraç Ettiği 4,2 Bin Ton Ürün İade Edildi'

Türkiye'nin ihraç ettiği ürünler bir bir geri gönderilirken, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, CHP'li Gürer'in sorularını yanıtladı. Yumaklı 2024 yılında Türkiye’den ihraç edilen 4,2 milyon ton taze meyve-sebzenin sadece 4,8 bin tonunun geri döndüğünü belirtirken, Gürer ise Türkiye'nin RASFF'ta ilk sıralarda yer aldığını belirtti.

Mert Odabaş Mert Odabaş
CHP'li Gürer: 'Türkiye'nin İhraç Ettiği 4,2 Bin Ton Ürün İade Edildi'

Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerin bir bir geri gönderildiğine ilişkin haberler gelmeye devam ederken, söz konusu bildirimler Avrupa Birliği'nin (AB) Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’ne (RASFF) yansıyor.

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ihraç edilen 4,2 bin ton ürünün iade edildiğine işaret ederek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Gürer’in sorularını yanıtlayan Bakan Yumaklı, geri dönen ürünlerin miktarının çok düşük olduğunu söylerken, 2024 yılında Türkiye’den ihraç edilen 4,2 milyon ton taze meyve-sebzenin sadece 4,8 bin tonunun geri döndüğünü belirtti.

Gürer ise, Yumaklı’nın ifadelerinin yanı sıra RASFF sisteminde Türkiye’nin geri gönderilen ürünlerde ilk sıralara olduğuna işaret etti.

'BELEDİYELERİN YETKİLERİ GERİ VERİLMELİ'

Gürer, Bakan Yumaklı’nın cevaplarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yalnız tarım zehri değil, gıdanın tüm unsurları sıkı kontrol ve takip gerektirmektedir. İnsan sağlığı, bu konuda iktidarın denetim ve kontrolüne teslimdir. Son günlerde yaşanan tavuk zehirlenmeleri gibi sorunlar, ‘olmaz’ diye yapılan her yanlış uygulamanın insana verdiği zarar ile alarm verdiğini göstermektedir. Tavuk eti nedeniyle her yıl zehirlenmelerin yaşanması da bu bağlamda önleyici olunmada sorunların varlığının göstergesidir. Gıda denetim ve cezada mutlaka belediyelerin yetkilerinin artırılması şart olmuştur. Belediyelere kısıtlanan yetkiler artırılarak geri verilmelidir. Büyük belediyelerde gıda denetim laboratuvarlarının açılması sağlanmalıdır” diye konuştu.

Ramazan’ın Vazgeçilmez Meyvesinde Büyük Skandal, İşte Ölüm Saçan Tatlı ZehirRamazan’ın Vazgeçilmez Meyvesinde Büyük Skandal, İşte Ölüm Saçan Tatlı ZehirSağlık
Türkiye'den Hırvatistan'a İhraç Edilen Kuru İncirlerde 'Zehir' Tespit EdildiTürkiye'den Hırvatistan'a İhraç Edilen Kuru İncirlerde 'Zehir' Tespit EdildiGüncel

Etiketler
Türkiye Ömer Fethi Gürer CHP İbrahim Yumaklı
Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak
ABD'de Gözaltına Alınan Rümeysa Öztürk'ün Davasında Flaş Talep ABD'de Gözaltına Alınan Rümeysa Öztürk'ün Davasında Flaş Talep
Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor
AKOM’dan İstanbul İçin Yeni Alarm, Tarih Verdi… Karın Eli Kulağında AKOM’dan İstanbul İçin Yeni Alarm, Tarih Verdi
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! İlçe İlçe Açıklandı...
Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor? Rakamlar Dudak Uçuklattı... Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor?
Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor
Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor... Tanışmaya Gidecekler Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor
Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar? İşte Koyun, Tosun, Koç, Dana, Keçi Fiyatları Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar?