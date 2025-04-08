AKOM’dan İstanbul İçin Yeni Alarm, Tarih Verdi… Karın Eli Kulağında

Meteoroloji, AKOM, İstanbul Valiliği’nin art arda yayınladığı uyarıların ardından AKOM, haftalık hava durumu raporunu yayımladı.

9 Nisan-14 Nisan aralığındaki hava durumu raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde hafta boyunca sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşebileceği belirtildi. Öte yandan sağanak yağışın beraberinde 15 dakikalık gök gürültüsünün de olabileceği ifade edildi.

AKOM’un haftalık hava tahmini raporuna göre gün gün sıcaklıklar şöyle:

9 Nisan: Parçalı ve çok bulutlu 9 Derece

10 Nisan: Hafif yağmurlu 11 Derece

11 Nisan: Karla karışık yağmurlu 6 Derece

12 Nisan: Aralıklı sağanak yağmur 8 Derece

13 Nisan: Parçalı ve bulutlu 11 Derece

14 Nisan: Parçalı ve az bulutlu 13 Derece

AKOM’un hava durumu raporunda bugün ise havanın nem oranının yüzde 40 olduğu, sıcaklığın sabah saatlerinde 5, öğle saatlerinde 11 akşam ise 7 olacağı belirtildi.

UYARILAR PEŞ PEŞE SIRALANMIŞTI

Öte yandan Valilik, Meteoroloji ve AKOM dün ve önceki gün, soğuk hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağını belirterek bir uyarı yayınlamıştı. Edirne'de kar yağışı etkili olurken, İstanbul'da sıcaklıklar aniden düşmüş kuvvetli sağanak yağmur etkili olmuştu.

Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakasında, öğle saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ve Anadolu yakası genelinde 1-2 saat süresince fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak yağmurun etkili olacağı uyarısı yapılmıştı.