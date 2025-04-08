‘Kara Para Aklama’ Suçundan 40 Yıl Hapsi İsteniyor… Engin Polat Adliyede

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 28 kişinin 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmalarının istendiği davanın duruşmasına devam edilecek.

Kartal'daki Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya Engin Polat sabah saatlerinde gitti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli olarak 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, aralarında Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma sürecinde, Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da yer aldığı 16 şüpheli tutuklanırken, mahkeme kararıyla 27 şirkete kayyım atandı.

14 Haziran’da yapılan tutukluluk değerlendirmesinde, Sulh Ceza Hakimliği; Dilan Polat’ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu’nun yanı sıra Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe için adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos’ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Bu başvuru sonucunda Dilan Polat’ın serbest bırakılmasına karar verildi. 6 Eylül’de görülen duruşmada ise Engin Polat ile birlikte üç tutuklu sanığın daha tahliyesine hükmedildi.

Kaynak: DHA