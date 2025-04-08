Jandarmadan Operasyon: 7 Bin 200 Adet Makaron Yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri, 7 bin 200 adet gümrük kaçağı makaron ve 2,5 kilo tütün ele geçirdi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Jandarmadan Operasyon: 7 Bin 200 Adet Makaron Yakalandı

Mersin’de kaçak sigara ticareti yapan bir şahıs, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Çamlıyayla ilçesinde kaçak sigara ticareti yapıldığına dair aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, şüpheliyi takibe alarak geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Jandarmadan Operasyon: 7 Bin 200 Adet Makaron Yakalandı - Resim : 1

Yapılan operasyon neticesinde, şüpheli şahıs adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 7 bin 200 adet gümrük kaçağı makaron ve 2,5 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürülerek sorguya alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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