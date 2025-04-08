9 Günlük Bayram Tatilinin Acı Bilançosu Açıklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 74 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 bin 199 kişinin de yaralandığını açıkladı

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9 Günlük Bayram Tatilinin Acı Bilançosu Açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da bayram tatilindeki trafik kazalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarındaki acı bilançoyu duyurdu.

Toplam trafik kazalarında 75 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, 10 bin 199 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yerlikaya, "Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yüzde 4,6 azaldı. Bu kazalarda 74 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Ramazan Bayramı Ali Yerlikaya
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