Tekirdağ'da Poyraz Alarmı: Tekneler Limandan Çıkamadı

Tekirdağ’da sabah saatlerinde etkisini artıran Poyraz fırtınası, deniz ulaşımını zora soktu. Küçük balıkçı tekneleri limanlara çekildi.

Tekirdağ'da Poyraz Alarmı: Tekneler Limandan Çıkamadı

Marmara Denizi, sabah saatlerinden itibaren fırtınanın pençesinde. Tekirdağ sahilinde etkisini iyice arttıran Poyraz, deniz ulaşımını büyük bir kriz noktasına getirdi. Şiddetli rüzgar ve artan dalga boyu, özellikle Süleymanpaşa açıklarında balıkçılık yapan küçük tekneleri çaresiz bırakırken, birçok balıkçı limanlara sığındı.

Tekirdağ'da Poyraz Alarmı: Tekneler Limandan Çıkamadı - Resim : 1

Can güvenliklerini riske atmak istemeyen 12 metrenin altındaki tekneler, dalgaların büyümesi ve rüzgarın gücünün artmasıyla limanlara çekilmek zorunda kaldı.

Meteoroloji uzmanları, Poyraz'ın etkisinin akşam saatlerine kadar süreceğini, denizcilerin temkinli olmaları gerektiğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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