Kaçak Göçmenler Tırda Uyurken Yakalandı

Amasya'da polis tarafından durdurulan koyun yüklü tırların yatak kısmında 5 kaçak göçmen yakalandı. Uykudan uyandırılan göçmenler hakkında işlem başlatıldı.

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Kaçak Göçmenler Tırda Uyurken Yakalandı

Amasya’da polisin gerçekleştirdiği yol kontrolü sırasında, koyun yüklü 2 TIR'da yapılan arama, kaçakçılık faaliyetlerine dair şoke edici bir tabloyu ortaya çıkardı. Kars’tan yola çıkıp İstanbul yönüne ilerleyen TIR’lar, Amasya girişindeki polis uygulama noktasında durduruldu.

Ekipler, araçlarda arama yaparken, yatak kısımlarında uyuyan 5 Afganistan uyruklu kaçak göçmen buldu.

Kaçak Göçmenler Tırda Uyurken Yakalandı - Resim : 1

Kaçak göçmenlerin yaşlarının 18 ile 30 arasında değiştiği belirtilirken, polisin uzun çabaları sonucu uyandırılan göçmenler, tırların gizli bölmelerinde saklanmıştı.

Olayla ilgili olarak, tır şoförleri gözaltına alınırken, kaçak göçmenler Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilerek sınır dışı edilmek üzere işlemlere başlandı.

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Kaynak: DHA

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