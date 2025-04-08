Muğla’da 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından kara üzerinde bulunan 15 düzensiz göçmen ile beraberinde 8 çocuk yakalandı. Ayrıca 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Bota alınan göçmenler, limana getirildi.

Kaynak: İHA